Zennebruggenbos ingehuldigd: "Versterkt het groen-blauwe lint in de Zennevallei"

Vlakbij het centrum van Zemst en langs de fietssnelweg F1 is vandaag het Zennebruggenbos ingehuldigd. Dat moet het groen-blauwe lint in de Zennevallei versterken.

Het oorspronkelijke bos van 1,73 hectare is de voorbije drie jaar uitgebreid tot een stuk toegankelijk groen van 2,3 hectare. “De aanleg van de fietssnelweg vroeg een paar jaar geleden de nodige natuurcompensatie. We hebben dit dan ook aangegrepen om in het centrum toegankelijk groen te creëren voor onze inwoners, aldus burgemeester van Zemst Veerle Geerinck (N-VA). “Tot rust komen kan nu dus ook in het Zennebruggenbos.” De gemeente investeerde bijna 40.000 euro in het project en kreeg ook via het Regionaal Landschap Brabantse Kouters bijna 96.000 euro aan subsidies van de Groene Rand-middelen van het Agentschap voor Natuur en Bos, met cofinanciering van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het bos werd mee aangeplant door leerlingen van de vrije basisschool De Tuimeling. Zij ontdekten het bos vandaag als eersten bij een officiële inhuldiging.