Zennevallei en Noordrand blijven peil waterlopen nauwlettend opvolgen

In de Zennevallei en de Noordrand wordt het peil van de waterlopen nauwlettend in het oog gehouden. “Het is gestopt met regenen, maar de waterstanden van onder andere de Zenne en het Kanaal Brussel-Charleroi staan nog steeds zeer hoog op sommige plaatsen”, klinkt het.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg gisterennamiddag zo’n 350 oproepen binnen door de hevige regenval. Die meldingen kwamen vanuit verschillende hoeken van de regio. “Op sommige plaatsen had het weinig zin om water weg te pompen, omdat het weggepompte water gewoon terugstroomt”, liet de brandweerzone weten. Daarom is het wachten tot het algemene waterpeil zakt. Ondertussen is het gestopt met regenen, maar op verschillende plaatsen blijft het peil van de waterlopen zeer hoog.

Zennevallei

“Het peil van de Zenne en het Kanaal Brussel-Charleroi is lichtjes gezakt en de Groebegracht stroomt niet meer buiten haar oevers, maar we moeten waakzaam blijven”, klinkt het bij de stad Halle. “We krijgen nog water te verwerken van gemeenten stroomopwaarts.” De stad Halle kreeg zo’n 70 liter per vierkante meter te verwerken. Daardoor liepen verschillende straten en woningen onder water. Dat was onder meer het geval in de binnenstad en in deelgemeenten Buizingen en Lembeek. “Op de meeste plaatsen is het water ondertussen weggetrokken. De brandweer en de stadsdiensten zullen wellicht nog een hele dag bezig zijn om straten proper te maken en kelders leeg te pompen”, laat de stad nog weten. Halle zal op 20 juli gratis beschadigde goederen inzamelen bij de getroffen bewoners.

In het station van Buizingen en Lot stoppen momenteel geen treinen. De voetgangerstunnel is ondergelopen, waardoor de perrons niet bereikbaar zijn. Maar ook sommige straten en woningen in Beersel kregen het zwaar te verduren. “Omdat de waterlopen en rioleringsstelsel de neerslag erg moeilijk verwerkt kregen, waren er vooral problemen in Dworp, Huizingen en Lot”, aldus de gemeente Beersel. Ook in Sint-Pieters-Leeuw veroorzaakte de hoge stand van de Zenne en de Zuunbeek wateroverlast. “In Ruisbroek kon het water van de Laekebeek bijvoorbeeld onvoldoende doorstromen naar de Zenne en dus kregen enkele kelders water binnen”, meldt de gemeente.

Noordrand

Ook in de Noordrand is er wateroverlast door de hoge stand van verschillende rivieren en beken. In Eppegem, bij Zemst, steeg de Zenne gisterennamiddag tot boven de alarmdrempel. “Dat was een gevolg van de overstort van het Kanaal Brussel-Schelde en de afvoer van de Zenne vanuit Brussel zelf”, laat de gemeente weten. “Ondertussen daalt het peil opnieuw.”

Langs de Grote Molenbeek vingen de wachtbekkens water op om overlast te vermijden. Maar ter hoogte van Merchtem werd de alarmdrempel toch bereikt. In Londerzeel waren er enkele overstromingen. De politiezone K-L-M (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) meldt dat er enkele straten afgesloten zijn. In andere straten geldt een snelheidsbeperking. “We vragen met aandrang om de snelheid aan te passen”, roept de lokale politie op. “Dat is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de inzittenden van de voertuigen, door een onaangepaste snelheid kan het water opnieuw gebouwen binnenstromen.” Ook in Grimbergen meten hulpdiensten, gemeentediensten en bewoners de schade op na de hevige regenval.