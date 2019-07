Zepposmolen omgedoopt tot Tourmolen

De molen van Kapitein Zeppos in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, een deelgemeente van Roosdaal, is helemaal klaar voor de passage van de Ronde van Frankrijk komende zaterdag. De Hertboommolen, zoals de windmolen officieel heet, is versierd met vier fietsen en tientallen vlaggen.

De eerste rit van de Ronde van Frankrijk doorkruist het Pajottenland. Vier dagen voor de Grand Départ zijn al heel wat weilanden, gebouwen en straten versierd. Ook de Zepposmolen in Roosdaal werd in een feestelijk jasje gestoken. Vooral de vier fietsen die tussen de wieken zweven vallen op. “De versiering is niet alleen een eerbetoon aan de grootste wielerwedstrijd ter wereld, maar ook aan Eddy Merckx”, legt eigenaar Jozef Van Waeyenberghe uit. “De vijfvoudige Tourwinnaar was enkele jaren geleden aanwezig bij de feestelijke heropening van de molen.”

Pas na de Vlaamse feestdag wordt de versiering weggehaald.