Zes personen opgepakt in onderzoek naar criminele witwasorganisatie

Bij een grootschalige actie in een onderzoek naar een criminele witwasorganisatie zijn gisteren zes verdachten opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De organisatie probeerde via de luchthaven van Zaventem geld naar Istanboel te vervoeren.

Tussen september 2019 en januari 2020 onderschepte de douane vijf vertrekkende passagiers met grote hoeveelheden cash op zak. Samengeteld gaat het om 785.615 pond, omgerekend is dat ruim 915.000 euro. De geldkoeriers, allemaal Belgen en Duitsers van Turkse origine, probeerden het geld via de luchthaven van Zaventem naar Istanbul te vervoeren. Het geld werd in beslag genomen op verdenking van witwassen. “Omdat de werkwijzen van de koeriers veel overeenkomsten vertoonden, is het parket eind 2019 een onderzoek gestart naar een mogelijke criminele organisatie”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. In de zomer van vorig jaar werd nog een zesde persoon tegengehouden door de douane op de luchthaven.

De organisatie zou haar diensten aangeboden hebben aan personen, ondernemingen en criminele organisaties uit verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Ze zou geld van illegale oorsprong, zoals illegale handel in drugs, namaakgoederen en tabak, witwassen. “Uit onderzoek blijk dat de organisatie tussen januari 2017 en juli 2021 minstens 18 miljoen euro heeft witgewassen voor een honderdvijftigtal klanten”, meldt Vercarre.

Huiszoekingen

Dinsdag voerden de speurders op negentien locaties in Brussel, Gent en Zele huiszoekingen uit. Daarbij werden diverse bewijselementen in beslag genomen. De onderzoeksrechter liet zes leden van de witwasorganisatie van hun vrijheid beroven. De vijf mannen en de vrouw worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.