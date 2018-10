Zesde stakingsdag Aviapartner: 140 vluchten afgelast

De staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport gaat zijn zesde dag in. Vandaag zijn al zeker 140 van de 620 vluchten afgelast. De vakbonden hebben intussen een open brief gestuurd aan de mensen die hinder ondervinden van de staking.

In de open brief zegt de Belgische Transportbond BTB-ABVV dat reizigers mogen en moeten boos zijn, maar wel op de echte schuldigen. "Al maanden vragen de vakbonden tevergeefs om sociaal overleg met Aviapartner. Brussels Airport keerde sinds 2007 meer dan 830 miljoen euro uit aan aandeelhouders. De luchthaven maakt jaar na jaar winst, de afhandelaars jaar na jaar verlies. Hun geldhonger lijkt niet te stillen. De luchtvaartmaatschappijen tot slot gooien steeds goedkopere tickets op de markt. Zij zijn de schulden waardaaro het personeel op kraken staat," zegt Frank Moreels van BTB-ABVV.

Intussen komt er weinig schot in het sociaal overleg. De directie van Aviapartner zegt dat enkele eisen van de vakbonden niet bespreekbaar zijn omdat ze voor de bagageafhandelaar financieel onmogelijk zijn. Aviapartner heeft namelijk zo'n 50 miljoen euro schulden. Maar de vakbonden zetten door. "Het personeel is op een punt gekomen waarvoor het voor hen alles of niets is. Zij blijven staken zolang het nodig is," zei de christelijke vakbond gisteren aan RINGtv.

Zes dagen staking: de cijfers

Vandaag zijn nog eens 140 vluchten afgelast. Sinds de staking donderdag zijn al bijna 800 vluchten afgelast op Brussels Airport. Op de luchthaven staan nog altijd 1.500 stukken bagage die passagiers hebben achtergelaten. Brussels Airport meldt dat die pas kunnen afgehaald worden als de staking voorbij is. Tienduizenden passagiers zijn intussen getroffen door de staking. Alleen bij TUI Fly gaat het om zo'n 17.000 passagiers.