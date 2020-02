Zeven huiszoekingen in Londerzeel, Meise en Grimbergen

In Zaventem is er ophef ontstaan rond een ééntalig Franstalig pamflet dat bij de inwoners in de brievenbus werd gedropt. Achter de actie zit de vzw 'Citoyens de Zaventem'. Dat is een burgerplatform voor Franstaligen in Zaventem dat bestuurd wordt vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe.