Zeven Leeuwse bedrijven dicht door inbreuken op brandveiligheid

Futsalploeg Halle-Gooik verhuist binnenkort ook de A-ploeg naar de vernieuwde Belleheide in Roosdaal. Daarmee eindigt na zeven jaar het verhaal in de Bres in Halle. De onzekere situatie als huurder in De Bres deed de ploeg nadenken over een meer zekere toekomst. Ook al wordt Halle-Gooik geen...