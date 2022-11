Zeven nieuwe sporttoestellen in Boekfospark Asse

In het Boekfospark in Asse zijn zeven nieuwe sporttoestellen ingehuldigd. Kinderen van GBS Sleutelbos in Walfergem probeerden de toestellen uit in de aanwezigheid van Frank Mattens van Roska vzw en Roel Engels van Reddingsclub RCTAL.