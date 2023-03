Zeven voetbalvelden extra bos in Pajottenland en Zennevallei

In het Pajottenland en de Zennevallei werd het voorbije plantseizoen zeven voetbalvelden extra bos gecreëerd. Dat is het resultaat van vier plantacties in Beersel, Lennik en Halle.

Drie jaar geleden nam Vlaanderen de beslissing om tegen 2024 maar liefst 4.000 hectare extra bos aan te leggen. Daarom worden overal in Vlaanderen plantacties georganiseerd. Ook de het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zet mee haar schouders onder die doelstelling. Het voorbije seizoen plantte het 3,5 hectare bos.

“In Beersel herstelden we een deel van het voormalige Zitterbos, 2.700 gingen de grond in. Nog in Beersel werden 1.500 bomen geplant aan een nieuw aangelegd bufferbekken”, klinkt het. “In Lennik was er de tweede fase van het Slagvijverbos, goed voor 3.000 vierkante meter extra bos. Het verder bebossen van deze plek maakt dat inwoners en bezoekers er tegen 2035 een heerlijk koel stekje hebben tijdens warme zomerdagen.”

De grootste plantactie vond plaats aan het Perregat in Lembeek. “Maar liefst 500 vrijwilligers staken er de handen uit de mouwen om de 5.600 boompjes in de grond te steken De actie maakt deel uit van het Plan Boommarter, een samenwerkingsverband om de waardevolle natuur in de buurt van het Hallerbos te versterken.”