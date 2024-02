Zeventiger uit Dilbeek krijgt celstraf voor kindermisbruik: "Amper tot geen schuldinzicht"

De beklaagde bracht de twee slachtoffertjes regelmatig naar school, maar liet hen in de auto artikels lezen waarin er sprake was van verkrachtingen en relaties tussen mensen met een groot leeftijdsverschil. Op een dag nam hij het 12-jarige buurmeisje mee naar een huis, waar hij haar in bad stopte. De man nam het kind ook op zijn schoot, waarna hij haar betastte. Nadien misbruikte de gepensioneerde man ook het 5-jarige broertje van het meisje. De jongen werd op de mond gekust en betast aan het kruis, maar kreeg ook foto’s onder de ogen van de naakte zeventiger.

De feiten kwamen twee jaar geleden aan het licht, toen het buurmeisje haar moeder inlichtte. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde was een effectieve gevangenisstraf de enige gepaste sanctie voor de man. “De beklaagde bekent de feiten wel, maar minimaliseert die en legt de schuld voor een groot deel bij de kinderen”, klonk het bij de openbaar aanklager. “De psychiater ziet, onder meer door die houding, ook geen mogelijkheid tot enige therapie.”

Op het proces bleek dat de man in 1977 en 1994 al veroordelingen had opgelopen voor zedenfeiten met minderjarige slachtoffers. De verdediging pleitte voor een straf met uitstel. “Mijn cliënt geeft de feiten toe en beseft dat hij compleet in de fout is gegaan”, aldus zijn advocaat. "Hij heeft schuldinzicht, maar zijn verstandelijk vermogen is beperkt en hij heeft moeite om dat schuldinzicht onder woorden te brengen. Hij kreeg tijdens het onderzoek de voorwaarde opgelegd om therapie te volgen en is dat blijven doen, uit eigen beweging. Gezien zijn leeftijd is een effectieve celstraf ook niet zinvol”, klonk het.

De rechtbank volgde die redenering echter niet en besloot de man te veroordelen tot een effectieve celstraf van 36 maanden. De komende tien jaar mag hij ook geen activiteiten uitvoeren waarbij minderjarigen betrokken zijn.