Ziek paard wandelt 100 kilometer naar paardenkliniek

Twee paarden en hun eigenaars wandelen van hun stal in Overijse naar een paardenziekenhuis in het Limburgse Lummen. Eén van de dieren moet daar geopereerd worden, maar het paard kan niet vervoerd worden. De tocht van ongeveer 100 kilometer duurt vier dagen.

Sacco Ease, een paard van 6 jaar oud, moet geopereerd worden. “Hij heeft het syndroom van Wobbler”, vertelt eigenares Marianne Staes, “daardoor is zijn ruggengraad geblokkeerd.” In het paardenziekenhuis van Lummen kunnen ze het dier helpen.

Normaal zou het zieke paard met een ambulancetrailer naar Limburg vervoerd worden, maar dat bleek onmogelijk. “Sacco Ease werd nog nooit vervoerd door een evenwichtsprobleem”, legt Staes uit. “Bij het vertrek raakte het paard in paniek en is hij gevallen.” Daarom besliste de eigenares om de tocht te voet af te leggen. Sacco Ease en Marianne wandelen samen met een vriendin van Marianne en een ander paard van de stal in Overijse naar de paardenkliniek in Lummen.

De tocht is normaal 60 kilometer lang. Omdat Sacco Ease niet gewend is aan verkeer, heeft het viertal uiteindelijk beslist om enkel over ruiterpaden en bospaden te wandelen. Daardoor is de wandeling 100 kilometer lang. Vanavond zouden de paarden en hun eigenaars toekomen op hun eindbestemming.