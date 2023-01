Zinkgat in Merchtem wordt komende week aangepakt: veel verkeershinder verwacht

De problemen met het zinkgat in de Nieuwstraat in Merchtem-centrum zouden de komende week moeten worden opgelost. De gemeente vraagt om de omleiding van de woensdagmarkt te volgen. Er wordt zeker tijdens de spits heel wat verkeershinder verwacht.

Drie weken geleden ontstond er een zinkgat in de Nieuwstraat ter hoogte van restaurant Loos, tegenover het gemeentehuis. “Dat eerste zinkgat was vermoedelijk het gevolg van een slecht aangesloten slikker op de riolering”, legt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Open VLD, LVB) uit. “Die slikker kan in de loop van de tijd verzakt zijn, dat weten we niet precies. We vermoeden wel dat het water er al jaren kon wegspoelen. Daardoor krijg je op een bepaald moment een zinkgat, waarbij er een grote holte is ontstaan onder het asfalt. De nutsmaatschappijen konden het lek herstellen.”

Aandammen

Maar dan was de ellende nog niet voorbij. “Een dag later ontstond er een waterlek”, gaat Elpers verder. “Dat moet het gevolg geweest zijn van de herstellingswerken. Tijdens het aandammen moet de waterleiding beginnen lekken zijn. Ook dat werd hersteld.” Twee dagen later werd er in de kelder van het pastarestaurant Loos een grote hoeveelheid water aangetroffen. Onderzoek bleek dat er opnieuw een waterlek was. “Deze keer ging het om meerdere lekken”, vertelt Elpers.

Bouwverlof

“De nutsmaatschappijen legde de straat opnieuw open. Maar toen brak de kerstvakantie aan en dus ook het bouwverlof. Daardoor waren beton- en asfaltcentrales gesloten en lag de bouw stil. Het gevolg is dat er twee weken niets meer kon worden gedaan. Het is helaas een beetje de processie van Echternach maar hier dan met twee stappen achteruit en één vooruit.” De schepen belooft wel beterschap. “Maandag wordt de riolering blootgelegd, omdat daar toch nog een gat moet zijn”, weet de schepen. “Dinsdag en woensdag gaan de nutsmaatschappijen aan de slag en wordt alles hersteld, om dan tegen eind deze week hopelijk de baan terug vrij te krijgen.”

“Er zal zeker een impact zijn voor het verkeer. We vragen daarom om de omleiding van de woensdagmarkt te volgen. Dinsdag en woensdag is de Nieuwstraat volledig afgesloten.”De schepen hoopt dat de problemen uiterlijk eind deze week van de baan zullen zijn.