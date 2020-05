Zondag is er een nieuwe aflevering van Over de Top, onze documentairereeks die in het verleden duikt va sportclubs die ooit de top bereikten, maar vervolgens bezweken onder het succes. Dit weekend zie je de eerste aflevering van het verhaal van voetbalclub Eendracht Hekelgem.

Zondag in Over de Top: de opmars van voetbalclub Eendracht Hekelgem

In de jaren tachtig speelde Eendracht Hekelgem in derde provinciale, tot de rijke vishandelaar Jacques De Bacquer investeerde in de club. Vanaf 1987 kon Hekelgem daardoor in vier seizoenen opklimmen tot de vierde klasse. “Aanvankelijk waren we een soort van caféploegje. We trainden, dronken na de training samen een pintje en speelden in het weekend wat wedstrijden. Met de komst van De Bacquer is dat allemaal wel snel veranderd,” aldus Danny Vermoesen uit Affligem, die toen speelde voor de club.

Mecenas

De rijke vishandelaar Jacques De Bacquer pompt geld in Eendracht Hekelgem en wil de club zo snel mogelijk naar nationaal niveau brengen. Dat lukt. “Op vier jaar tijd speelden we drie keer kampioen, de club geraakte zelfs tot in tweede nationale. Uniek was dat,” vindt Vermoesen.

Het verhaal van de opmars van Eendracht Hekelgem zie je zondag in het eerste deel in Over de Top. Volgende week kom je vervolgens te weten hoe en waarom het daarna fout liep.