Zonen gewezen toptrainer en Dilbeekse burgemeester gaan profvoetballers begeleiden

Het makelaarsbureau van Dilbekenaren Guilian Preud’homme en Wout Segers heet Stand Firm en is geregistreerd sinds 8 december. Segers specialiseerde zich tijdens zijn opleiding tot jurist in sportrecht. Hij kwam in het begin van de coronacrisis op het idee om in de voetbalwereld te stappen. “De bedoeling is om spelers te ondersteunen met hun financiële planning, vermogensbeheer en investering zodat ze ook na hun carrière hun levensstandaard behouden”, verduidelijkt de Dilbekenaar.

Segers moest Preud’homme overtuigen om mee te stappen in het verhaal, maar de zoon van de huidige vicevoorzitter van Standard is ondertussen helemaal overtuigd. “Mijn vader kan tips geven als we ooit samenwerken met een doelman, maar alle contacten leggen we zelf”, vertelt Preud’homme. De twee richten zich niet alleen op het mannenvoetbal. “Vandaag zaten we samen met Red Flame Heleen Jaques”, legt Segers uit, “en ook Esports sluiten we niet uit”.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.