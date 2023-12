Zonnelied breidt uit in Roosdaal: “Wachtlijst personen met een handicap wegwerken”

Zonnelied is een dienstverleningscentrum dat inclusief wonen en werken organiseert voor mensen met gedrags- en emotionele stoornissen. De instelling vond op een steenworp van de huidige campus een prikkelarm en groen perceel als ideale locatie voor de uitbreiding van hun zorginfrastructuur. Het perceel ligt tegenover het Provinciaal Proefcentrum Pamel. De nabijheid van het Proefcentrum is niet onbelangrijk omdat dit zorgt voor extra kansen voor de bewoners, die er terecht zullen kunnen voor hun dagbesteding.

“Met de nieuwe campus breiden we ons zorgaanbod uit met 28 bijkomende plaatsen. Hierdoor kunnen we een antwoord bieden aan het probleem van de wachtlijsten voor personen met een handicap. De huidige plannen voor de campus bevatten vier wooneenheden met verschillende invullingen: van zeer prikkelarme kamers met continue begeleiding, over gestructureerd samenwonen met aandacht voor prikkels en sociale interactie tot studio wonen met begeleiding”, zegt directeur Katleen Evenepoel.

Naast nieuwe bewoners gaat Zonnelied ook nieuwe medewerkers verwelkomen op de wooncampus. Vlabinvest mee investeert in de aankoop. “Hierbij hebben we extra aandacht voor kleinschalige initiatieven, grondaankopen in de Vlaamse rand en organisaties die extra aanbod creëren waar de nood hoog is. Zo ontving Zonnelied 15% extra subsidie op het aankoopbedrag omdat de grond gelegen is in de Vlaamse Rand”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens.