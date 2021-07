Zonnelied viert veertigste verjaardag met tentoonstelling

Tijdens ‘Insider Art’ stellen 28 kunstenaars hun werken tentoon in Gemeenschapscentrum De Markten in het centrum van Brussel. “Deze kunstwerken kwamen allemaal tot stand in één van onze ateliers”, vertelt Bart Meyfroidt, atelierbegeleider bij Zonnelied . “Het zijn werken die de voorbije vier decennia werden gecreëerd door onze bewoners en dagverblijvers.” Vzw Zonnelied is een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking dat actief is in Roosdaal, Lennik, Gooik, Tollembeek, Merchtem, Opwijk en Sint-Jans-Molenbeek.

Creaties van een aantal deelnemende kunstenaars zijn regelmatig te zien in musea, galerijen of op tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Een collage van Cécile Franceus hangt normaal in het museum Art & Marges in Brussel. “We tonen er kunstwerken van artiesten die buiten het officiële kunstcircuit werken”, duidt Tatiana Veress van Art & Marges Museum, “maar die kunst is even sterk als de werken van hedendaagse kunstenaars.”

De tentoonstelling 'Insider Art' van vzw Zonnelied loopt nog tot 25 juli in Gemeenschapscentrum De Markten in Brussel.