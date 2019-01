'Zorg aan zet' wil noden zorgsector op politieke agenda krijgen

Zorg gaat ook jou aan. Dat is de boodschap van Zorgnet-Icuro. De koepelorganisatie wil de noden van de zorgsector op de politieke verkiezingsagenda krijgen. Ze doen dat via de campagne 'Zorg aan Zet'. Die werd vandaag op gang geschoten in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.