Zorgleerkracht schuldig aan verkrachting van drie leerlingen, maar moet niet naar de cel

Op zijn proces gaf de man de feiten deels toe. De rechtbank achtte hem vanmorgen schuldig over de hele lijn en veroordeelt de twintiger tot 5 jaar cel, waarvan 3 jaar met uitstel onder voorwaarden. “Een strenge bestraffing is noodzakelijk, maar wordt met een gedeeltelijk uitstel uitgesproken indien de beklaagde zich houdt aan enkele voorwaarden", sprak de rechter in zijn vonnis. "De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk om zich te laten behandelen. Daarenboven krijgt hij een verbod om gedurende tien jaar te werken in het onderwijs of een andere activiteit, al dan niet op vrijwillige basis, uit te oefenen waarbij minderjarigen aanwezig zijn.”

De man werd ook veroordeeld voor de verkrachting van een meisje op vakantie in Frankrijk. Omdat de man na zijn arrestatie voor die verkrachting een elektronische enkelband kreeg om zijn voorlopige hechtenis uit te zitten, heeft hij reeds meer dan een derde van zijn effectieve celstraf van 2 jaar uitgezeten. Daardoor moet hij niet naar de cel. Of de verdediging alsnog in beroep gaat, is voorlopig nog onduidelijk.