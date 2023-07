Zot van Teralfene maakt van parochiezaal een ‘woon-Zot-centrum’

De parochiezaal van Teralfene was gisteren voor 1 dag een ‘woon-Zot-centrum’. Zot van Teralfene was opnieuw verantwoordelijk voor een memorabel feestje met een knotsgekke affiche. De feestvierders kregen onder meer een ‘weefrave met rock ’n rollator-muziek’ van de dj’s Soundmixer, El C en MC D-Ment voorgeschoteld. Als hapje tussendoor kon je genieten van een bordje ‘steunkaas’ of ‘witte en zwarte gepensioneerden’.