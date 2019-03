Zussen Jessy en Stacy is het favoriete kookduo volgens de kijkers!

Pajota-vastgoedmakelaars Eline Ermens en Evie Cosyns wonnen als derde duo een ticket voor de halve finales van de #RINGtvKOK 2019. Maar de kijkers dachten er duidelijk anders over. Want Jessie Van Den Eynden en Stacy Van Den Eynden, twee zussen die samen op de loonlijst staan van de gemeente Steenokkerzeel, kregen in de poll maar liefst 84% van de stemmen.