Zwaarbewapende mannen proberen geldtransport te overvallen

Gisterenvoormiddag kwam waardetransporteur Brink’s een pakket ophalen of leveren bij Gold Commodities Forex (G.C.F), een groothandelaar in onder andere beleggingsgoud, zilver en andere edelmetalen, aan het Winderickxplein in Alsemberg. Het gepantserde voertuig reed de ondergrondse garage binnen. “Op camerabeelden werd opgemerkt hoe vijf mannen de parking via de toegangspoort probeerden binnen te dringen. Enkele zouden een kalasjnikov bij zich hebben”, verklaart Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De firma sloeg meteen alarm, maar de overvallers hadden door dat ze betrapt waren en konden vluchten.” De verdachten konden geen buit maken. Het federaal gerechtelijk parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart.

Vorig jaar ging een sluwe crimineel aan de haal met een verzameling munten ter waarde van 50.000 euro bij de firma uit Alsemberg. De man deed zich voor als een koerier van het bedrijf Fedex. De dader moest op de hoogte zijn van welke pakjesdienst wanneer zou langskomen. De man is nog steeds niet gevat. Ook nu wisten de daders wanneer een geldtransport zou langskomen.

Foto: Pixabay