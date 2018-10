Zwaardere straf voor berucht wapenhandelaar

De beruchte wapenhandelaar Jacques Monsieur heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij kreeg die straf voor illegale wapenleveringen aan onder meer Libië, Tsjaad, Iran en Pakistan. De man is veroordeeld tot 4 jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro. In eerste aanleg was dat nog 3 jaar cel en 300.000 euro boete.

De 64-jarige Jacques Monsieur, afkomstig uit Lot (Beersel), is één van de meest beruchte wapenhandelaars ooit in België. De man leverde in het verleden wapens in tientallen conflicten wereldwijd zoals Iran, Kroatië, Bosnië, Tsjaad... Nu stond hij in ons land terecht omdat hij tussen 2006 en 2009 maar liefst 100.000 automatische geweren aan Libië, tanks en helikopters aan Guinee-Bissau, militair materiaal aan Iran, 200.000 automatische geweren met bijhorende munitie, gevechtshelikopters en -vliegtuigen aan Tsjaad en raketlanceerders en mitrailleurs aan Pakistan had verkocht.

Monsieur heeft de verkoop van wapens altijd ontkend en verklaarde dat de wapenhandel een dekmantel was omdat hij in opdracht van verschillende inlichtingendiensten informatie verzamelde. In eerste aanleg werd de wapenhandelaar veroordeeld tot 3 jaar cel en een boete van 300.000 euro. De man ging in beroep, maar kreeg vandaag een zwaardere straf. Hij moet 4 jaar de cel in en een boete van 1,2 miljoen euro boete betalen. In tegenstelling tot het vonnis van de correctionele rechtbank, werd hij in beroep wél veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie, vandaar de zwaardere straf.

De openbaar aanklager vroeg na het arrest om Monsieur onmiddellijk aan te houden, maar daar ging het hof van beroep niet op in. De notoire wapenhandelaar kan wel nog in cassatieberoep aantekenen. De zaak verjaart in april 2019, dus een eventuele verbreking van het arrest betekent dat de Jacques Monsieur alsnog vrijuit zou kunnen gaan.