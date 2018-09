Zware agressie tegen jongen: drie daders geïdentificeerd

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er drie daders geïdentificeerd zijn in de zware agressiezaak in Vilvoorde afgelopen maandag. Daarbij werd een jongen uit Zemst in domein Drie Fonteinen zo hard afgeranseld dat hij het bewustzijn verloor. Het gaat om tieners van 15, 17 en 19 jaar uit Vilvoorde.

De feiten speelden zich op af de eerste schooldag van het jaar. Toen de vader van de jongen hem 's middags aan de school TECHNOV in Vilvoorde wou ophalen, hoorde hij daar dat de jongen al vertrokken was. Maar in realiteit verstopte de jongen zich in het schoolgebouw omdat hij vreesde opgewacht te worden door mensen die hem bedreigden.

Toen de jongen na een tijdje toch te voet naar huis durfde, werd hij door vijf personen een wagen ingesleurd die nadien naar het domein Drie Fonteinen reed. Zowel onderweg als in het domein werd de jongen geslagen in het gezicht, totdat hij het uiteindelijk het bewustzijn verloor. De aanvallers lieten de jongen achter in het park. Eenmaal terug bij bewustzijn, is de jongen op eigen kracht thuis geraakt en door zijn ouders naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd 5 dagen 'arbeidsongeschiktheid' vastgesteld. De ouders dienden ook een klacht in bij de politie Vilvoorde-Machelen, dat een onerzoek startte. Met resultaat.

"Er werden al drie mannelijke verdachten geïdentificeerd en verhoord: een 15-jarige, een 17-jarige en een 19-jarige uit Vilvoorde. De minderjarigen worden vandaag voor de jeugdrechter geleid, de meerderjarige voor de onderzoeksrechter, wegens opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid en arbeidsongeschiktheid ten aanzien van een minderjarige, mondelinge bedreigingen met bevel of voorwaarde en wederrechtelijke vrijheidsberoving," zegt het parket Halle-Vilvoorde.

Het contact dat de jongen heeft met een meisje wiens broer deel uitmaakt van een stadsbende, is volgens de familie de aanleiding voor de zware vorm van agressie.