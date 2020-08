Gisteravond heeft een zware brand gewoed in de leegstaande Villa Maria in Liedekerke. Er vielen geen gewonden maar de schade is groot.

Rond acht uur gisteravond brakt brand uit in de Villa Maria, een leegstaand herenhuis uit begin vorige eeuw in de Houtmarktstraat. Het vuur verspreidde zich erg snel. De brandweer kreeg de zaak snel onder controle, maar het dak is volledig vernield. Slachtoffers vielen er niet. Hoe de brand is ontstaan in het onbewoonde pand is nog niet duidelijk.