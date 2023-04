In de Diepestraat in Wezembeek-Oppem heeft dinsdagavond een zware brand gewoed in een loods. Niemand raakte gewond maar er werd wel een asbestalarm afgekondigd.

Zware brand in loods met asbestdak in Wezembeek-Oppem

De brand ontstond rond 21.30 uur in een loods van de loodgieterijfirma Willems. Verschillende brandweerkorpsen snelden ter plaatse en er werd ook een vooralarm van medisch interventieplan afgekondigd. Vlakbij de loods ligt namelijk het Home Lejeune, een pensionaat voor jongeren met een problematische thuissituatie. “Zij stonden al buiten bij de aankomst van de politie want de brand was erg indrukwekkend”, zegt burgemeester Frédéric Petit (LB-Union). “Er waren verschillende luide knallen te horen door ontploffende gasflessen. We hebben even overwogen om het home te evacueren. Ik had al de nodige regelingen getroffen met onder meer het OCMW maar dat bleek uiteindelijk niet nodig voor de brandweer.”

Dat er op de loods een asbestdak lag, is wel een groter probleem. “De leien zijn ontploft door de hitte en de partikels zijn in de omgeving neergekomen. De milieu-ambtenaar zal zich hiermee vandaag bezighouden en er zal een gespecialiseerde firma aangesteld worden om alles op te kuisen. Tijdens de brand werd wel al aan de bewoners van de wijk gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.”

De oorzaak van de brand is nog onbekend. “De brandweercommandant kon geen oorzaak bepalen”, zegt woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “We hebben dan ook een branddeskundige aangesteld die vandaag ter plaatse zal gaan.”