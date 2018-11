In de Halse Sint-Rochuswijk is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Ook aan de twee aangrenzende huizen is er schade. Niemand raakte gewond.

Vrijdag rond 15u brak er brand uit in een rijhuis in de Kruisstraat in Sint-Rochus. Oorzaak is een frietketel die in de keuken vuur vatte. De brand breidde heel snel uit. De vader en dochter van het gezin konden zich op tijd uit de voeten maken, maar het huis is onbewoonbaar. De benedenste verdieping is helemaal uitgebrand. Ook de twee huizen aan weerskanten van de getroffen woning raakte beschadigd.