Zware brand verwoest zorgboerderij MPC Sint-Franciscus in Roosdaal

Maandagavond is er brand uitgebroken in de zorgboerderij van MPC Sint-Franciscus in Roosdaal. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niet verhinderen dat het gebouw in vlammen opging.

De brand brak maandagavond uit in het stalgedeelte van De Hoeve, de zorgboerderij van MPC Sint-Franciscus aan de Lostraat in Roosdaal. Het gaat om een boerderij die gebruikt wordt door het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Dankzij omstaanders werden dieren in veiligheid gebracht, enkele bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd omwille van de rookontwikkeling. “De bewoners en leerlingen die er verblijven en het personeel waren allemaal op tijd in veiligheid”, bevestigt MPC Sint-Franciscus.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. “Bij aankomst merkten we dat het om een uitslaande brand ging. Er vielen geen gewonden, maar het gebouw is wel helemaal verloren. In de hoeve was ook stro en hooi opgeslagen, heel brandbaar dus. De Civiele Bescherming komt ter plaatse om materiele bijstand te verlenen. Al het stro moet worden opengetrokken om te kunnen afblussen”, zegt Majoor Dirk Keymolen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het parket van Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.