Zware gasontploffing in Elewijt: "1 dodelijk slachtoffer, mogelijk nog mensen in het gebouw"

In het centrum van Elewijt in Zemst zijn er vanochtend twee gasontploffingen geweest in een dokterspraktijk met appartementen erboven. De hulpdiensten melden dat er 1 dode viel en dat er mogelijk nog mensen in het gebouw zijn.

De hulpdiensten werden vanochtend rond 7u verwittigd dat er in een gebouw met een dokterspraktijk en appartementen aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt zich gasontploffingen hadden voorgedaan. "De stabiliteit van het gebouw waar de ontploffing zich heeft voorgedaan is mogelijks in gevaar. Er waren mensen aanwezig op het moment van de ontploffing", klinkt het bij de politiezone KASTZE. "Een totaaloverzicht vanPolitie, brandweer en ziekenwagen zijn ter plaatse. De Tervuursesteenweg wordt afgesloten tussen de Vekestraat in Elewijt en de Hoogstraat in Perk. Momenteel hebben we weet van 1 dodelijk slachtoffer door de ontploffing, 3 anderen zijn veilig uit het gebouw geëvacueerd. Mogelijks zijn er nog meer mensen in het gebouw. Er wordt nog volop gezocht naar hen. Onze gedachten gaan alvast uit naar de slachtoffers en hun familie."