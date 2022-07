Zware industriebrand in Mollem in Asse: éen lichtgewonde

In Mollem is Asse is een zware industriebrand aan de gang. Een rookpluim is van kilometersver te zien. De brand is uitgebroken in Global Trading, een bedrijf met tweedehandskledij. Daar waren vier mensen aan het werk. Eén van hen is voor rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis in Asse.