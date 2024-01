Zware straf voor man die vuur opent aan discotheek in Londerzeel

Een zestiger uit Buggenhout die in maart van vorig jaar het vuur opende aan een discotheek in Londerzeel nadat hij er aan de deur werd gezet, is veroordeeld tot 40 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Een van de afgevuurde kogels boorde zich bij de feiten in het been van een jonge vrouw. Volgens de rechtbank is het noodzakelijk dat de man zich psychologisch laat begeleiden voor zijn agressieprobleem.

De beklaagde werd in de nacht van 11 op 12 maart aan de deur gezet tijdens de ’80-90-2000-fuif’ van K.V.K. Daltons in discotheek Starsky Club op de Markt in Londerzeel. De zestiger had er voor amok gezorgd nadat hij in de rokersruimte had geürineerd tegen een zeil. De man was daarop naar huis gereden, waar hij een geladen vuurwapen haalde en vervolgens terugkeerde naar de discotheek.

Eenmaal terug aan de ingang van de Starsky Club richtte hij het wapen op enkele omstanders, waarna hij in de lucht schoot. Er brak paniek uit, maar verschillende getuigen sprongen op de man om hem te overmeesteren. In het tumult loste hij twee schoten, waarbij een van de kogels afketste op de grond en een vrouw in het been trof.

Op het proces eiste het parket van Halle-Vilvoorde 30 maanden cel met uitstel onder voorwaarden tegen de zestiger, die in de jaren ’90 en 2000 meerderde veroordelingen opliep voor geweldsdelicten, bedreigingen en vernielingen. Volgens zijn advocaat had de man in 2023 een zwaar jaar achter de rug gehad, wat zijn alcoholproblematiek opnieuw de kop deed opsteken. De raadsman vroeg de rechtbank dan ook om een werkstraf op te leggen. “Hij was de laatste elf jaar niet meer in aanraking gekomen met het gerecht.”

De rechtbank ging echter niet in op die vraag en legde de man zelfs een zwaardere straf op dan het openbaar ministerie had gevorderd. De zestiger werd dinsdag veroordeeld tot 40 maanden cel, weliswaar gekoppeld aan een uitstel onder voorwaarden. Zo moet de man zich psychologisch laten begeleiden voor zijn agressieprobleem en moet hij zich onthouden van alchohol. “Indien nodig moet ook daarvoor een begeleiding worden opgestart”, klonk het.