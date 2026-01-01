Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy: “Voorrangsregels voor secundaire scholen in Vlaamse Rand zijn dode letter”

Sinds 2022 kunnen basisscholen in de Vlaamse Rand voorrang geven aan leerlingen die uit de eigen gemeente komen. Heel wat lagere scholen passen dat ook toe. Omdat niet elke gemeente een middelbare school heeft, kreeg het secundair onderwijs een andere voorrangsregel. "Waar men heeft vastgelegd dat je voorrang kan geven aan leerlingen die al heel hun loopbaan in het Nederlands actief zijn. Die maatregel is door geen enkele school of gemeente toegepast geweest, dus de voorrangsregel is een lege doos”, zegt Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy.

De verklaring is eenvoudig, horen we bij scholengroepen in de regio. Slechts een klein deel van de instromende leerlingen komt uit het Franstalig onderwijs. "Als ik spreek voor de Middenschool hier in Asse, dan spreken we over maximaal 2 tot 3 leerlingen per jaar”, zegt Eric Mathieu van de GO! Middenschool Vijverbeek.

Het Vlaams parlement gooit het daarom over een andere boeg. Klassenraden kunnen leerlingen met een taalachterstand verplichten om in het eerste jaar secundair 3 uur extra Nederlands per week te volgen. “Bovenop het reguliere lessenrooster. We gaan daar extra middelen voor voorzien. Want de moeilijkheid is om leerkrachten te vinden om die 3 uur extra Nederlands te geven”, zegt Van Rompuy.