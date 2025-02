Weekend vol activiteiten in Immaculata Maria Instituut in Roosdaal: “Een eetfestijn is wat achterhaald”

Een rommelmarkt, maar ook loop- of wandeltochten van zes, elf of twintig kilometer. Het stond allemaal op het menu gisteren in het Immaculata Maria Instituut in Roosdaal. “Met een activiteitenweekend in samenwerking met de lagere school gooien we het over een andere boeg omdat een eetfestijn misschien wat achterhaald is” zegt leerkracht Sophie Van Craenebroek. “Door te vernieuwingen willen we ook een wat ander doelpubliek bereiken.”

De opbrengsten van het weekend zullen goed worden besteed. “Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het echt volledig naar onze leerlingen te laten gaan. We zijn een school waar elk kind primeert en we vinden het dus belangrijk dat elk kind alles kan meedoen wat we voorhanden hebben. Het is bijvoorbeeld niet evident voor iedereen om mee op buitenlandse reis te gaan”, belsuit Van Craenebroek.