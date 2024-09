In Linkbeek stapt Roel Leemans over naar de lijst van burgemeester Yves Ghéquière

Leemans is vandaag de enige Vlaming in de gemeenteraad van Linkebeek. Door het opdoeken van de lijst Activ' dreigde voor het eerst geen Nederlandstalige te zetelen in die gemeenteraad.

Vanop de lijst Link@venir wil Leemans nu de Nederlandstalige gemeenschap in de faciliteitengemeente vertegenwoordigen. Hij zal op de 7de plek staan.

Leemans is een bekende naam in Linkebeek. Eerder dit jaar ruilde hij Muntpunt in Brussel in voor De Moelie, waar hij centrumverantwoordelijke is.