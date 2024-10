Nu ook definitief: Samen Vooruit en NV-A vormen coalitie in Machelen

De nodige voordrachtakten voor het schepencollege en de voorzitter van het bijzonder comité Sociale Dienst werden vrijdagavond ondertekend. Jean-Pierre De Groef (Samen Vooruit) zal de bestuursploeg opnieuw als burgemeester leiden en Steve Claeys (N-VA) wordt opnieuw eerste schepen. Verder worden de schepenposten evenredig tussen beide coalitiepartners verdeeld. De bevoegdheden vallen in grote lijnen samen met hoe ze in de huidige coalitie zijn verdeeld. De prioriteiten van beide coalitiepartners worden verder uitgewerkt in een gezamenlijke op te stellen beleidsnota.