Protest tegen sloop Villa Cara: "Met aangepast lied en catchy tekst"

De gemeente Londerzeel is van plan om de statige woning te slopen en er vijf nieuwe woningen neer te poten, tot onvrede van een aantal Londerzelenaars. Hubert De Clerq heeft zelfs een protestlied geschreven. Volgens De Clerq heeft het gebouw belangrijke historische waarde.

"Wij hebben die gevoeligheid ook gemerkt en gevoeld", zegt Greet Ilegems, schepen van Omgeving. "Het probleem is dat het gaat over een privé-eigendom die niet beschermd is, die niet op een lijst van onroerend erfgoed voorkomt waardoor dat eigenlijk een afbraakvergunning zelfs niet nodig is om een afbraak te doen." De gemeente neemt ook allerlei maatregelen, zo mag de heemkundige kring het gebouw fotograferen en worden de glasramen bewaard.

Hubert is het daarmee oneens. "Als het zo blijft verdergaan in Londerzeel kunnen ze straks erfgoeddag organiseren door gewoonweg postkaartalbums te tonen aan de mensen in de plaats van een wandeling te maken door het dorp met een gids", zegt Hubert.