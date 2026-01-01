Straffe Streek klinkt op het nieuwe jaar: “Streekproducten geven smaak aan onze regio”

Vertrouw in wie we zijn. Dat is precies de boodschap op de nieuwjaarsreceptie van Straffe Streek: vertrouw in de producenten van streekproducten in Vlaams-Brabant. In 2026 willen de gemeenten extra ondersteuning krijgen vanuit de provincie om streekproducten bekend te maken. “We bieden hen verschillende formules aan om die streekproducten ook bij de bevolking meer bekend te maken, het is een mooie samenwerking die we de volgende jaren nog meer gaan uitwerken”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

In Bever hebben ze niet getwijfeld om mee op de kar te springen, ook om de landbouw te ondersteunen. “Want ook daar is Straffe Streek goed voor. Ze hebben doelen om de landbouw te stimuleren en als plattelandsgemeente kunnen we die doelen alleen maar ondersteunen”, zegt burgemeester van Bever Kristof Cattie.

De provincie Vlaams-Brabant vindt het ook belangrijk dat de streekproducten elkaar leren kennen. “Netwerkmomenten en bijeenkomsten zoals deze zijn belangrijk omdat we merken dat er vaak kruisbestuiving is dus producenten. Ze beginnen elkaars producten te kennen en te gebruiken. Dat maakt de streek een smaak krijgt, maar vooral de verhalen achter de streekproducten, dat maakt het zo mooi en lekker”, besluit Dehaene.