Verkeer op fietssnelwegen piekt, maar wat als je er dringend medische hulp nodig hebt?

Stel je voor dat je met dit zachte winterweer een fietstochtje maakt, onderweg op een fietssnelweg ten val komt en dringend medische hulp nodig hebt. Raakt een ambulance dan tot bij jou? “De fietssnelwegen hebben wel een naam, het F-logo, maar hebben geen adres en gaan langs straten die alleen voor fietsers aangelegd zijn en dus geen woningen staan. Het klopt dus dat er weinig referentiepunten zijn”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Of dat veilig is, die vraag kan je je ook stellen als je gaat mountainbiken in de bossen. Maar het klopt dat we daar in de toekomst zeker eens over moeten nadenken. Gelukkig worden onze fietssnelwegen intensief gebruikt, dus zijn er ook vaak andere fietsers die hulp kunnen inroepen en de omgeving beter kunnen beschrijven dan het slachtoffer.”

Langs de autosnelwegen vind je kilometerpalen. Kan dat een oplossing zijn? “We hebben er in het verleden al mee geëxperimenteerd in Antwerpen, maar het resultaat was weinig bevredigend. Het is een dure optie om overal paaltjes te plaatsen, zijn vaak het mikpunt van vandalisme en moeten onderhouden worden. Het is een optie, maar die hebben we niet weerhouden en geloven meer in de app 112”, zegt Nevens. “Wat je kan en moet doen als je iets voorhebt tijdens het fietsen of wandelen is iets waar we de komende maanden aandacht aan gaan besteden.”

Ook de Brandweerzone Vlaams-Brabant West raadt aan om de app 112 te installeren. “ Zeker als je in een omgeving bent die je niet zo goed kent, bijvoorbeeld een auto- of fietssnelweg bent is het handig om daarmee te bellen. Dan kan de dispatcher onmiddellijk zien waar en in welke rijrichting je je bevindt en wordt er kostbare tijd gewonnen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils. “Je kan er zelfs jouw medische gegevens aan toevoegen. Als je bijvoorbeeld diabetes hebt of allergisch bent voor bepaalde medicatie, dan weten de hulpdiensten dan meteen.”