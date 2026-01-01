Nieuw infopunt in provinciedomein moet beleving versterken: "Een volwaardige bezoekersmagneet"

Het nieuwe infopunt ligt bovenaan in de rotstuin 'Bloemendal' en vervangt de oude loods. De groendienst heeft nieuwe botanische aanplantingen geplaatst, met de bedoeling dat het infopunt de komende jaren uitgroeit tot een integraal onderdeel van de rotstuin.

Het nieuwe infopunt nodigt bezoekers uit om kennis te maken met de geschiedenis van het kasteeldomein en de ontstaansgeschiedenis van de rotstuin. Wie het infopunt bezoekt, ontdekt onder meer link met Expo 58, leert over de architect van de rotstuin en maakt op kennis met de vroedmeesterpad. “De rotstuin 'Bloemendal', een zeldzame beschermde parel die jaarlijks duizenden wandelaars en plantenliefhebbers aantrekt, groeit met deze investering verder uit tot een volwaardige bezoekersmagneet. De combinatie van erfgoed, natuur, rust en beleving maakt van de site een unieke plek in ons domein”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor recreatie.

Een nieuw wandelpad verbindt de rotstuin met het kasteel. “De rotstuin Bloemendal vertelt een bijzonder verhaal. Met dit nieuwe infopunt verankeren we dat erfgoedverhaal opnieuw in het landschap en maken we het op een toegankelijke en duurzame manier beleefbaar voor een breed publiek”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor erfgoed en voorzitter van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant.