"Bijna een derde van alle sluikstorten in Brussel-Stad komt uit de Rand"

De top 5 van gemeenten waar inwoners zijn die sluikstorten in Brussel bestaat uit Grimbergen, Asse, Machelen, Wemmel en Vilvoorde. Dat blijkt uit het speurwerk van de netheidsdiensten. “Maar ook inwoners uit bijvoorbeeld Mechelen of Antwerpen aarzelen niet om tientallen kilometers af te leggen om hun oude zetels, meubels en ander grof vuil illegaal op Brussels grondgebied te droppen,” klinkt het.

Brussels schepen van Openbare Netheid Ben Abdelmoumen is de situatie beu: “Te vaak wordt de sluikstortproblematiek herleid tot een problem van enkel de Brusselaars zelf. Maar deze cijfers tonen opnieuw dat ook niet-Brusselaars hierin een belangrijke rol spelen. We tolereren niet dat mensen van buitenaf onze stad als een vuilnisbelt beschouwen. Met ons nultolerantiebeleid en verhoogd toezicht maken we duidelijk dat wie onze stad vervuilt, stevig gesanctioneerd wordt.”