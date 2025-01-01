bommelding

Bommelding op Brussels Airport: "Passagiers en crew in veiligheid gebracht"

Vanmorgen is er een bommelding binnengekomen op Brussels Airport. Die was gericht naar een vliegtuig dat van Brussel naar Berlijn zou vliegen. Alle passagiers en de crew zijn in veiligheid gebracht. Het vliegtuig wordt onderzocht door de federale politie.

Volgens Nico Cardone, woordvoerder van Brussels Airlines, werd de luchtvaartmaatschappij vanmorgen door de federale politie geïnformeerd over een bommelding gericht naar een vliegtuig van Brussels Airlines dat van Brussels Airport zou vertrekken richting Berlijn.

Het toestel werd naar een veilige locatie gebracht op het tarmac van de luchthaven. “Alle passagiers en de crew zijn uitgestapt en bevinden zich intussen in veiligheid”, aldus Cardone. "De bagage van de reizigers kan voorlopig niet worden uitgeladen omdat het toestel eerst wordt doorzocht. Pas daarna kan Brussels Airlines samen met de passagiers bekijken hoe ze hun reis verderzetten."

Niet iedereen die een vlucht van Brussel naar Berlijn neemt, heeft Berlijn als eindbestemming. "Sommigen vliegen verder door. Onze teams zullen voor elke passagier een oplossing zoeken zodra we weten wanneer we kunnen herstarten”, legt Cardone uit.

In totaal gaat het om 139 passagiers. De bommelding heeft geen gevolgen voor de werking van de luchthaven.

