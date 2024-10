‘Eerste steen’ van nieuw ziekenhuis in Vilvoorde gelegd

Het nieuwe ziekenhuis in Vilvoorde speelt in op de duurzame infrastructuur van morgen: een kleiner, wendbaar en duurzaam gezondheidshuis. Zo zal het Jan Portaels investeren in preventieve zorg, geïntegreerde zorgverlening en een omzetting van klassieke hospitalisaties naar daghospitalisaties. Het ziekenhuis moet ook een antwoord bieden op de fors stijgende zorgvraag in onze regio. Zo werd berekend dat er tegen 2030 tot de helft meer hospitalisaties zouden zijn in Halle-Vilvoorde.