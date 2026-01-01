Mogelijke overnemer WZC Moutershof, AZ Jan Portaels bereid om voorlopig continuïteit te garanderen

“We zijn met alle actoren woensdagavond samen gekomen om tot oplossingen te komen voor de bewoners”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) van Meise. Eerder deze week raakte bekend dat het woonzorgcentrum failliet verklaard zal worden. “Het gaat om 25 mensen die in de afdeling revalidatie en herstelverblijf vertoeven, 23 bewoners van het woonzorgcentrum en 48 bewoners van assistentiewoningen. Tot eind februari is er ondersteuning om het personeel te betalen. Het AZ Jan Portaels uit Vilvoorde zal indien nodig logistieke ondersteuning bieden voor de medicatie, maaltijden en de huur van linnen. Zij zullen dit garanderen tot de laatste bewoner uit het gebouw vertrokken is.”

“Het dossier is in handen van de curatoren”, bevestigt communicatieverantwoordelijke en beleidsmedewerker Algemene Directie Jolien Raes van het AZ Jan Portaels. “Mocht één van de huidige leveranciers van het Moutershof afhaken, dan staan wij klaar als back-up om logistieke ondersteuning te bieden.”

"Overname is ingewikkelde zaak"

Inmiddels lopen er gesprekken met een mogelijke overnemer. Maar burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) onderstreept dat een eventuele overname een heel ingewikkelde zaak is. “De meeste bewoners willen graag blijven in het Moutershof, maar daarvoor wordt gezocht naar een exploitant of overnemer”, zegt ze. “Een exploitant zou op iets kortere termijn kunnen worden gevonden, maar een overname is voor de lange termijn, want er moet een akkoord worden gevonden met liefst 75 eigenaars. Die kochten destijds een serviceflat of kamer als investering of zelf voor hun oude dag.” Volgende week zou er uitsluitsel moeten zijn over een mogelijke overnemer of uitbater.