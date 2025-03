Provinciedomeinen Diest en Kessel-Lo krijgen nieuwe zwembaden, nog geen beslissing over Huizingen

In het voorjaar van 2022 kondigde de provincie Vlaams-Brabant aan z’n drie buitenzwembaden in de provinciale domeinen van Kessel-Lo, Diest en Huizingen te sluiten. Op die beslissing kwam toen protest van oppositiepartijen, buurtbewoners en lokale besturen. Na uitgebreid onderzoek beslist de deputatie nu om in Diest het huidige zwembad volledig te vernieuwen en in Kessel-Lo een nieuw te bouwen. De zwembaden moeten in 2029 de deuren openen. Het gaat om een investering van bijna 35 miljoen euro.

Over een nieuw zwembad in Huizingen is nog geen beslissing genomen. Daarvoor is het wachten tot volgend voorjaar. "Eén piste is alvast uitgesloten: het huidige zwembad. Dat ligt eigenlijk in natuurgebied, dus op vlak van ruimtelijke ordening kunnen we daar gewoon geen nieuw meer bouwen", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "Daarom gaan we aan de benedenkant van ons domein een locatie zoeken om zwemgelegenheid en waterrecreatie te voorzien."

De provincie bekeek de voorbije jaren wat er nog mogelijk was van waterrecreatie in Huizingen. De eerste resultaten daarvan moeten zichtbaar worden als binnen een aantal maanden de Molenbeek opnieuw wordt opengelegd. "We gaan niet alleen de Molenbeek openleggen, maar onderaan het domein een nieuwe waterspeelplaats creëren net zoals we in Kessel-Lo gedaan hebben, wat echt een succes is", zegt Schevenels. Ten laatste volgend jaar moet ook duidelijk worden waar in het domein nog waterpret kan komen.