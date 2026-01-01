Sociale Dienst verhuist naar Hals stadhuis: "Toegankelijker"

De Sociale Dienst van de stad Halle verhuist van het Sociaal Huis op de Auguste Demaeghtlaan naar het stadhuis aan het Oudstrijdersplein. Dat moet vooral de toegankelijkheid verbeteren, klinkt het. "Bij het ontwerp en de inrichting stond toegankelijkheid centraal", aldus de stad. "Veertig medewerkers van de Sociale Dienst werken voortaan samen op deze locatie. Inwoners kunnen er terecht voor informatie, advies en begeleiding bij sociale, medische en financiële zorgen."

De nieuwe ruimtes sluiten aan bij het vernieuwde stadskantoor. "Zo ontstaat één herkenbare stijl die inzet op een toegankelijke en klantvriendelijke dienstverlening", aldus de stad. De werken kostten in totaal 626.017,41 euro (inclusief btw).