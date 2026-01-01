De brandweer blust een voertuigenbrand
© Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Treinverkeer afgelopen nacht tijdelijk stilgelegd door brand in Halle

Afgelopen nacht moest brandweerzone Vlaams-Brabant West uitrukken voor een grote brand in Lembeek, bij Halle. Door de rookontwikkeling moest het treinverkeer tijdelijk worden stilgelegd.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West krijgt afgelopen nacht een oproep voor een buitenbrand. Wanneer de autopomp arriveert en blijkt dat er mogelijk een gebouw betrokken is, stuurt de Provinciale Dispatching als snel extra middelen.

Drie auto's, een bestelwagen en een vrachtwagen staan in lichterlaaie. De brand veroorzaakt heel wat rook die naar de spoorweg drijft, waardoor het treinverkeer tijdelijk stilligt. De rook verspreidt zich ook in de richting het nabijgelegen AZ Sint-Maria Halle. In samenspraak met het personeel zijn alle ramen afgesloten en de ventilatie tijdelijk uitgeschakeld.

Uiteindelijk krijgt de brandweer het vuur onder controle. Er vallen geen gewonden.

