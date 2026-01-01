Oud rusthuis Zemst

Zemst bouwt vier nieuwe noodwoningen: “Grote investering, maar noodzakelijk”

zat 7 feb

De gemeente Zemst wil nog dit jaar starten met de bouw van vier nieuwe noodwoningen. Die komen in de plaats van de huidige noodwoningen in het oude rusthuis in de Hoogstraat dat een nieuwe invulling krijgt. Voor de bouw van de nieuwe noodwoningen kreeg Zemst een subsidie van de Vlaamse overheid van meer dan 550.000 euro.

De gemeente Zemst voorziet noodwoningen voor inwoners in een acute noodsituatie, bijvoorbeeld na een woningbrand of een uithuiszetting. “Wie getroffen is, kan dan tijdelijk via de gemeente een onderkomen vinden”, legt Erik Moens, schepen van Woonbeleid uit. “De nieuwe noodwoningen komen in de Kleempoelstraat en Bovenweg. Eén van de woningen richten we in als woonvorm met gemeenschappelijke delen. Voordeel daarvan is dat het extra mogelijkheden biedt voor begeleiding, ontmoeting en sociale ondersteuning. Dit alles maakt deel uit van het masterplan voor de zorg- en welzijnssite Releghem. Als alles volgens plan verloopt, starten de bouwwerken nog dit jaar”, aldus Moens.

Gedeeltelijke financiering via Vlaamse subsidie

De totale investering voor de bouw van de vier nieuwe noodwoningen bedraagt ongevee. 1,3 miljoen. “In deze financieel moeilijk tijden is dat uiteraard een grote investering, maar die is wel nodig want de huidige noodwoningen verdwijnen en we willen blijven voorzien in tijdelijke woonzekerheid voor getroffen inwoners. Daarom zijn we blij met de subsidie van de Vlaamse overheid. Voor dit project voorziet die een subsidie van zo’n 566.000 euro. Dat maakt de totaalkost voor de gemeente draaglijker”, stelt burgemeester Bart Coopman.

