Arthur Van den Boer eindigt vijfde op WK veldrijden voor beloften

Op het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst is Arthur Van den Boer op de vijfde plek gestrand. Onze regiogenoot maakt bij het begin van de slotronde nog kans op brons. Van den Boer zit dan in een groepje met de Fransman Debord en de Nederlanders Van den Eijnden en Solen.

Debord en Van den Eijnden ogen het meest fris, maar de Fransman moet al snel opgeven door materiaal pech. Ook voor Van den Boer wordt het moeilijk. Uiteindelijk is het Keije Solen die het brons pakt. Zilver is voor de Fransman Aubin Sparfel. Landgenoot Aaron Dockx keert uit Hulst terug met goud. Van den Boer moet zich tevreden stellen met een vijfde plaats.