1100 modderduivels nemen deel aan de 16e Dworpse Bikers Classic

Gisteren vond de 16e editie van de Dworpse Bikers Classic plaats. Da’s één van de mooiste en zwaarste mountainbike-toertochten van Vlaanderen. Ook gravelen was een optie. In totaal doken ruim 1100 sportievelingen de modder in vanuit Provinciedomein Huizingen. Aan de mountainbiketochten van 35, 50 of 65 km namen bijna 1000 bikers deel. 125 mensen waagden zich aan de graveltocht van 80 km. Hier een impressie.