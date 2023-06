De 3x3 Belgian Lions met Grimbergenaar Bryan De Valck hebben op de Europese Spelen in Krakau een zilveren medaille in de wacht gesleept. In de finale moesten de Lions net zoals op het afgelopen WK de duimen leggen voor Letland, dat met 19-11 won.

Voor de 3x3 Belgian Lions was het de eerste keer dat ze in de finale van een groot tornooi stonden. Een knap resultaat als je weet dat Caspar Augustijnssen al in de eerste wedstrijd met een zware knieblessure uitviel. Hij is minstens zes maanden buiten strijd. Op wilskracht haalden de 3x3 Belgian Lions de finale, maar daarin bleek Letland te sterk. De Letten waren eerder deze maand ook al te sterk voor België in de achtste finales van het WK in Wenen.