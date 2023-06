50 jaar RWDM in boek gevat

Sven Gatz is sinds jaar en dag supporter van RWDM, want hij groeide op in de schaduw van het stadion. “Als jonge kerel hoorde ik het euforie in het stadion als men won”, vertelt Gatz. “Dat heeft een enorme impact. Dat gevoel van dat kleine jongetje heb ik ook in het boek willen steken.” Gatz heeft in het boek ook aandacht voor de vele clubhelden, onder wie Relegemnaar Johan Boskamp. Hij komt midden jaren '70 aan in Molenbeek en blijft er acht seizoenen. “Ik heb de goede periode meegemaakt”, blikt Boskamp terug. “Ik kwam aan in 1974 en werd meteen kampioen.”

Mooie tijden, maar ook slechte. In 2003 volgt het dieptepunt, met het faillissement. Zakenman Johan Vermeersch neemt de club over en stapt in een fusie met tweedeklasser Strombeek. Hij wil een grote Brusselse club uitbouwen, met supporters uit de Vlaamse Rand. “We hebben bij FC Brussels altijd enorm veel supporters hadden uit de regio Asse”, zegt Vermeersch. “En we zijn dankbaar dat ze hun club trouw gebleven zijn.” In 2014 stopt ook voor FC Brussels het verhaal. Maar RWDM herrijst opnieuw uit z'n as en speelt straks in eerste klasse. Alle ups en downs van de club vind je in het boek ‘RWDM: 50 years’.